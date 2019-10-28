صحة ساحل حضرموت ترفع الجاهزية لمواجهة "كيار" وتضع آلية للتواصل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 الخليج 365 - المكـلا أصدر المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري، اليوم الاثنين تعميماً لمدراء مكاتب الصحة العامة والسكان بالمديريات ومدراء المستشفيات الحكومية والتعاونية والخاصة قضى بموجبة الاستعداد ورفع الجاهزية لمواجهة الاثار المحتملة لإعصار كيار .

وأوضح الدكتور الجريري أن صحة ساحل حضرموت على اتم الجاهزية للتعامل مع الاثار المحتملة للإعصار وفقا لخطة الاخلاء والاسعاف والتي أعدها المكتب سابقاً , ومنوهاً أن المكتب سيقدم الخدمات الصحية ضمن إطار الخطة العامة للمحافظة عبر مكتبها , سائلاً الله تعالى أن يجنب بلادنا كل سوء ومكروه . ونوه الدكتور الجريري إلى ضرورة التواصل مع غرفة عمليات الطوارئ بالإدارة العامة للصحة عبر الارقام ( 717467638 – 05317499 ) في حال حدوث ما يسوء لأقدر الله حيث سيتم التعامل مع الجهات ذات العلاقة في تذليل الصعوبات وتخفيف المعاناة.

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