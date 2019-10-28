شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ سقطرى يعقد اجتماعا استثنائيا للوقوف أمام مستجدات الحالة الجوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 الخليج 365 - سقطرى عقد صباح اليوم بقاعة ديوان محافظة أرخبيل سقطرى؛ إجتماعا استثنائيا" لأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة برئاسة المحافظ رمزي احمد محروس.

Advertisements وكرّس الاجتماع لمناقشة آخر المستجدات والأوضاع الدائرة بالمحافظة من النواحي الأمنية والإنسانية بالاضافة إلى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة من مشاريع خدمية تنموية. ووجه المحافظ مدراء عموم المكاتب ومدراء عموم المديريات والأجهزة الأمنية والعسكري بالعمل بروح الفريق الواحد لما له من أهمية في تطوير القطاع الأداري والأجهزة العسكرية والأمنية والمحافظة على استقرارها وأمنها. ودعاء محروس أبناء أرخبيل سقطرى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمشاركة في استتباب الأمن والحفاظ على السكينة العامة. وتطرق الاجتماع إلى وضع" آلية لمواجهه إعصار كيار المتوقع مروره بأرخبيل سقطرى خلال الايام القليلة المقبلة وتشكيل لجان وافرقة متكاملة لمواجهه حالة الطوارئ للحفاظ على الارواح والممتلكات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ سقطرى يعقد اجتماعا استثنائيا للوقوف أمام مستجدات الحالة الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.