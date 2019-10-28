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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواطن عدنى يتلقى العلاج في مصر : زيارات البحسني للمرضى في الخارج واجب لا يقوم به إلا النبلاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
الخليج 365 - بكر محسن
أكد مواطن من محافظة عدن يتلقى العلاج بجهمورية مصر العربية أن زيارات اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، للوافدين اليمنيين - والحضارم على وجه الخصوص - الذين يتلقون العلاج في الخارج؛ خطوة نبيلة لا تأتي إلا من ذوي الأخلاق الرفيعة.
وقال المواطن - الذي طلب عدم ذكره - "إن المحافظ البحسني ليس رجلا قياديا فحسب، بل هو أيضا رجل اجتماعي يتحسس أوضاع أبناء حضرموت في أرض الوطن، وفي أرض المهجر.
وأضاف في حديث مع "لليمن العربي": "مثل هذه البوادر الطيبة لها مكانة عزيزة في قلوب كل إنسان".
وأشاد المواطن بخطوات السيد المحافظ الإنسانية تجاه أبناء حضرموت في أرض المهحر .. متمنيا أن يعود البحسني إلى حضرموت سالما غانما بإذن الله.
وختم المواطن حديثه مع "لليمن العربي" بالقول: "هنيئا لأبناء حضرموت هذا الرجل النبيل، ونتمنى من مسؤولينا وقيادتنا ذكر جرحانا داخل وخارج وطننا الحبيب، ولو بكلمة طيبة".
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