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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية: وفاة 257 شخص بمرض "الدفتريا" في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
الخليج 365
سجلت منظمة الصحة العالمية وفاة 257 حالة مصابة بوباء الدفتريا في اليمن خلال أكثر من عامين.
وقالت المنظمة في تغريدة بصفحتها الرسمية على "تويتر"، أن مجموع حالات الدفتيريا المشتبه بها بلغت 4,541 فيما سجلت 257 حالة وفاة مرتبطة خلال الفترة من 12 أغسطس 2017 وحتى 12 أكتوبر 2019.
وأشارت الصحة العالمية إلى أنها قامت بتلقيح 3.4 مليون طفل ضد الدفتيريا في 186 مديرية في اليمن، إلا أن استمرار انتشار الوباء يدفعها للقيام بالمزيد من جهود مكافحة الوباء.
ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد جراء انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية ، مما أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في اليمن.
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