تعرف على عدد الطلاب المستفيدين من مؤسسة الصندوق الخيري بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

كشفت احصائية صدرت اليوم الاثنين (28 أكتوبر، ان مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين أحتلت المرتبة الأولى من بين المؤسسات الاهلية على مستوى البلاد لعدد الطلاب الجامعيين الذين ترعاهم وتقدم لهم الدعم لبرامج دراستهم داخل وخارج البلاد.



وبينت الاحصائية ان عدد الطلاب الذين انهوا دراستهم الجامعية بالجامعات والمعاهد المحلية "الخريجين" حتى العام الحالي، وكذا الخريجين بالجامعات الخارجية من عدة بلدان بالعالم بلغ سبعة الف وستمائة وواحد وسبعون طالبا وطالبة (7671 خريجا)، وذلك منذ تأسيس مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين، والمؤسسات المنبثقة منها وحتى الان (1989م - 2019م).

وأفادت ان اجمالي عدد الطلاب المستمرين الذين ترعاهم مؤسسة الصندوق حاليا، يصل الى الفين وخمسمائة وخمسة وسبعين طالبا وطالبة (2575 طالبا وطالبة)، منهم الفين واربعمائة وخمسة وخمسين (2455) طالباً وطالبة ترعاهم المؤسسة رعاية مباشرة، و(120 طالباً وطالبة) مائة وعشرون طالباً وطالبة ، تشرف عليهم المؤسسة ضمن برامج التعاون مع مؤسسات اخرى.

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إلى ذلك أوضحت الاحصائية ان عدد الطلاب الذين ترعاهم مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين، وتوائمتها مؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين بعدن، الدارسين (في العام الجامعي 2018/2019م) بجامعات حضرموت، وعدن، والاحقاف، وسيئون، وكلية المهرة، ومعاهد حضرموت، وعدن، بلغ (1305) ألف وثلاثمائة وخمسة طالباً وطالبة بمختلف التخصصات العلمية، منهم (797 اناث)، و (508 ذكور)، حصل خمسمائة وثمانية وتسعون منهم على مراتب متميزة بدرجات ممتازة بمستويات دراستهم بالجامعات والمعاهد.

وقد وصل اجمالي الطلاب الدارسين بالداخل اضافة للطلاب المقبولين لبرنامج الرعاية للمؤسسة للعام الجامعي 2019م/2020م الف وثلاثمائة وواحد وستين طالبا وطالبة (1361 طالبا وطالبة).

وعرضت الاحصائية أيضا عدد الطلاب المبتعثين من مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الى جامعات الاردن، وماليزيا، والفلبين، وتركيا، والهند، واندونيسيا ومصر والسعودية وغيرها من الدول، وكذا المبتعثون الى جامعات عدن وحضرموت وسيئون للعام الجامعي (2018/2019م)، فقد بلغ عددهم خمسمائة وواحد طالبا وطالبة (501 طالبا وطالبة)، منهم (406 ذكور)، و (95 اناث) وبلغ عدد المقبولين للعام الجامعي 2019/2020م (157) مائة وسبعة وخمسين طالباً وطالبة. ليبلغ العدد الإجمالي للطلاب والطالبات للعام 2019/2020م (599) خمسمائة وتسعة وتسعين طالباً وطالبة.

واوردت الاحصائية اعداد الطلاب المشمولين برعاية المؤسسات الشقيقة لمؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين، وهي مؤسسة الامل للتنمية، ومؤسسة الامل النسوية، وسكن الامل للطالبات، ومؤسسة الخريجين..، والذين وصل عددهم للعام الجامعي (2018/2019م) إلى اربعمائة واربعة وخمسون طالبا وطالبة (454 طالبا وطالبة)، منهم (354 اناث)، و (100 ذكور). وبلغ عدد المقبولين للعام الجامعي 2019/2020م (182) مائة وإثنين وثمانين طالباً وطالبة. ليبلغ العدد الإجمالي للطلاب والطالبات للعام 2019/2020م (495) أربعمائة وخمسة وتسعين طالباً وطالبة.

على صعيد متصل اشارت الاحصائية الى ان عدد الطلاب الذين تشرف على رعايتهم مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين ضمن مشاريع الشراكة والتعاون مع مؤسسات العون وصلة ومحاور، ببرنامجي البكالوريوس والدراسات العليا للعام الجامعي (2018_2019م/2019_2020م)، بلغ عددهم مائة واربعون طالب وطالبة، منهم (61 ذكور)، و (79 اناث)، تخرج منهم خلال العام الجاري عشرون طالبا وطالبة (20 طالبا وطالبة).