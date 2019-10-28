بلحاف يبحث مع جمعية المعاقين سبل تأهيلهم لسوق العمل بالمهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 الخليج 365 - المهرة زار خالد حسان بلحاف مدير الإدارة العامة للمعلومات والاحصاء والتوثيق صباح اليوم جمعية المعاقين بمحافظة المهرة.

Advertisements وبحث بلحاف مع سالم محمد مرزوق بلحاف رئيس الجمعية والمدير التنفيذي التنسيق والتعاون لتأهيل كوادر المعاقين ووصقل مواهبهم وتشجيعهم لكسر إعاقتهم وتأهيلهم لسوق العمل . وأكد بلحاف تعاونه ودعمه لتدريب المعاقين وتأهيلهم في عدد من الدورات في مجال التصميم والفوتوشوب والحاسوب وغيرها من الدورات التدريبيه. وأشاد بلحاف بدور جمعية المعاقين والانجازات الملموسة التي تقدمها لخدمة المعاقين والأنشطة التي تقدمها الجمعية لرعاياها. ومن جانبه وجه رئيس جمعية المعاقين شكره للسلطة المحلية على دعمهم واهتمامهم بالمعاقين وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير أنشطة الجمعية.

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