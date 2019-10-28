فرق المشتركة الهندسية تفكك حقل ألغام حوثي بحي المنظر جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الحديدة - الخليج 365

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة من تفكيك حقل ألغام مختلفة الأحجام والأشكال قامت مليشيات الحوثي بزراعته في حي منظر جنوب مدينة الحديدة..

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حيث قامت الفرق الهندسية من إنتزاع حقل الألغام الذي زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية في الطرقات العامة والمزارع والقرى وبين المنازل باطراف مدينة الحديدة.

وقال المهندس انيس حسين سيف احد العاملين في الفريق الهندسي للقوات المشتركة ” إن الفرق الهندسية استطاعت من اكتشاف ونزع حقل الألغام الذي زرعته مليشيات الحوثي قبل طردها من حي منظر والمناطق والمزارع والطراقات المجاورة مما تسبب بأعاقة كثير من المواطنين ومنعهم من العودة الى منازلهم.

وأشار المهندس انيس حسين إن تواجد أعداد كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات في مختلف مناطق وقرى ومزارع محافظة الحديدة قد تسببت بإصابة وإستشهاد كثيرا من المواطنين الأبرياء لاسيما النساء والأطفال وتشكل الألغام والمتفجرات مصدر أولَ للخطر يهدد حياة السكان والنازحين العائدين إلى قراهم ومناطقهم.

وسجلت أعداد الضحايا والإصابات بين المدنيين ارتفاعا كبيرا بالانفجارات التي تسببها حقول الموت والألغام الحوثية في محافظة الحديدة.