مؤسسات المجتمع المدني بالمهرة ترفع الجاهزية لمجابهة "كيار"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المهرة

بدأت مؤسسة فينا خير للتنمية و الأعمال الإنسانية باجتماع طارئ للتخطيط لاستعداداتها المكثفه لإتخاذ الإجراءات الإحترازيه العاجله للطوارئ لتفادي أي مخاطر محتملة للحالة المدارية(كيار) حسب مراكز الآرصاد الجوية المتابعة للحالة.

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فيما قرر عقد اجتماع لكل فرق المؤسسة التطوعية المنتشرة في المديريات للأعضاء المتطوعين وحثهم علئ رفع درجة الجاهزية و الاستعداد ووضع الاجراءات الاحتزازيه المناسبه لتفادي المخاطر المحتمله.

وتم التخطيط لتكثيف الاستعداد على المناطق الساحليه ومناطق المهره عامه التي تتوقع ان تتأثر من الحاله المداريه وحشد الإمكانيات لاي احتمالات متوقعة لما يساهم في الحفاظ علئ سلامه المواطن.

وفي الاجتماع اقر تحديد اماكن الايواء للمتضررين من الاعصار بالتعاون مع السلطة المحلية والجهات المختصة وتحديد نقاط تجمع فرق المسانده للمتطوعين بالميدان التي ستكون في الميدان اثناء الحالة المدارية ان وصلت المحافظة.

جاء ذلك في الإجتماع الذي عقد صباح اليوم بمقر مؤسسة فينا خير بعاصمة المحافظة مديرية الغيضة ومن خلاله تحدث محمد ناصر السكرتير الخاص بمحافظ المحافظة أنه سيتم تشكيل فريق يربط بين الفريق الخاص بالمحافظ ومؤسسه فينا خير للمسانده والإستعداد والتعاون والمساهمة في وضع إجراءات عاجله لتفادي اي ضرر او مخاطر او التقليل من حجمها.