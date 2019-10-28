تحذيرات من سوء الاحوال الجوية في السواحل الشرقية لبلادنا خلال اليومين المقبلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365 - متابعات خاصة

نبه المركز الوطني للإرصاد العاملين في الملاحة البحرية والجوية من سوء الأحول الجوية ونصح بعدم الابحار في عده مناطق في سواحل المهرة وسقطرى المتوقع تأثرها بالعاصفة الإعصارية كيار.

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وحذر المركز في نشرته التنبيهية اليوم من الابحار في مركز العاصفة الإعصارية العنيفة (كيار) التي يبعد عن أقصى نقطة من جنوب شرق سواحل المهرة في حوف مسافة 1450 كيلومتر وعن سقطرى مسافة 1430 كيلومتر، وتتحرك باتجاه غرب – شمال غرب موقعها الحالي بسرعة 15 كيلومتر في الساعة.

وأوضح المركز أنه من خلال المتابعة للمعطيات الرصدية والتنبؤية المختلفة ومخرجات النماذج العديدة وصور الأقمار الاصطناعية، يتبين أن العاصفة الإعصارية العنيفة (كيار) تتمركز حاليا شرق وسط بحر العرب على خط عرض 17.5 درجة شمالاً وخط طول 66.8 درجة شرقاً.

توقع المركز الوطني للأرصاد سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر في أعالي البحار شرق خليج عدن خلال الأيام القادمة.

ولفت البيان إلى ضرورة متابعة النشرات الصادرة عن المركز الوطني .. مشيرا إلى أنه سيقوم بإصدار النشرات اللازمة تباعا.