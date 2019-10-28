شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار بيع وشراء العملات لمساء الإثنين.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء الإثنين وجاءت كالتالي:

اسعار الشراء السعودي : 154 الدولار : 585 Advertisements الإماراتي : 155 أسعار البيع : السعودي : 156 الدولار : 600 الإماراتي : 157 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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