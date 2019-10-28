هكذا كان مصير «الراقصة» المنقبة التي ظهرت في مقطع فاضح هز العاصمة السعودية الرياض .. «فيديو»

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجَّه النائب العام السعودي، مساء يوم السبت، بإلقاء القبض على فتاة أخلّت بآداب وشروط الذوق العام، إثر قيامها بالرقص‎ بين مجموعة من الشبان والفتيات في إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وأثارت الشابة التي كانت ترتدي الزيَّ السعودي التقليدي، بعباءتها السوداء ونقابها، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد أن وثَّق مقطع فيديو قيامها بالرقص.

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ويُظهر الفيديو الفتاة ترقص بحماس واحتراف على أنغام الموسيقى في المكان، بينما يتجمع حولها عدد كبير من الشباب والفتيات لمشاهدة أدائها دون أي اعتراض من الموجودين.

فيديو ..



النائب العام يوجه بإلقاء القبض على

#الراقصة_المنقبه pic.twitter.com/pRD2BhVFTv — نجران الان (@NAJRAN_NOW) October 26, 2019

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