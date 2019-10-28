مأرب.. وزير الكهرباء يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365

تفقد وزير الكهرباء والطاقة، المهندس، محمد العناني، اليوم الإثنين، سير العمل في مشروع بناء محطة التحويل 132/33 كيلو فولت بمدينة مأرب .



وأستمع الوزير العناني من المسؤولين في المؤسسة العامة للكهرباء بمأرب والشركة المنفذة للمشروع، إلى شرح حول ما تم تنفيذه في المشروع ومرافقه المختلفة .

وأشاد الوزير بأهمية هذا المشروع في تحسين مستوى الخدمة في مدينة مأرب .. مؤكداً أن الوزارة ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية التي سيلمس نتائجها المواطنيين في عموم المحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في ظل ما تحظى به من أهتمام من قبل الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية

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إلى ذلك ناقش وزير الكهرباء مع قيادة المؤسسة في مأرب واقع الكهرباء ومستوى الأداء والخطط والمشاريع المزمع تنفيذها .

وحث المسؤولين على بذل المزيد من الجهود للإرتقاء بواقع الكهرباء .. معربا عن ثقته بإن الإيام القادمة ستكون أفضل وستشهد خدمة الكهرباء المزيد من التحسين والتطوير .

كما التقى وزير الكهرباء بقيادة محطة مأرب الغازية، وأستمع منها إلى شرح تفصيلي عن واقع المحطة في ظل توقفها عن العمل جراء تعرض خطوط النقل مأرب - صنعاء للتدمير الممنهج من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وتطرق اللقاء إلى مناقشة اعمال الصيانة التي خضعت لها المحطة وغيرها من القضايا المتعلقة بالمحطة .

وأكد الوزير العناني أن محطة مأرب الغازية تعد مشروعا إستراتيجيا لقطاع الكهرباء واكبر مصدر لتوليد الطاقة وبالتالي يجب أن تخضع للقدر الكافي من الإهتمام .. مشدداً على ضرورة الحفاظ على هذا المشروع ودراسة كافة السبل المتاحة للاستفادة من هذا المشروع وإعادتها لنطاق الخدمة في أقرب وقت ممكن .