معلمو حوف يعلنون الإضراب مطالبين بمستحقاتهم 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365

أضرب معلمي مديرية حوف الواقعة شرق المهرة، للمطالبة بمستحقاتهم.

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وفي بيان صادر، أكد أن المعلمين مستمرين في إضرابهم حتى يتم الاستجابة لكافة مطالبهم.

ودعا البيان كافة المعلمين في المديرية إلى مواصلة الإضراب، كما دعا معلمي المحافظة إلى الإضراب كذلك.

وتتمثل مطالب المعلمين في (ایجاد حافز مالي يليق بالمعلم دون استثناء اساسي أو متعاقد، وكذلك استمرارية صرف مرتبات المعلمين المتعاقدين طوال العام، وصرف مرتبات المتعاقدين للأشهر من "6-8").