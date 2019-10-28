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ضبط زورق بالساحل يحمل مواد مهربة لصناعة المتفجرات في طريقها للحوثيين 

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

ضبط زورق بالساحل يحمل مواد مهربة لصناعة المتفجرات في طريقها للحوثيين 

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الحديدة - الخليج 365

ضبطت قوات خفر السواحل في الساحل الغربي زورق يحمل مواد مهربة لصناعة المتفجرات في عرض البحر الأحمر. 

وقالت مصادر عسكرية في القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي إن قوات خفر السواحل تمكنت من ضبط زورق يحمل مواد مهربة كانت في طريقها إلى لمليشيات الحوثي التي تصنع منها المليشيات المتفجرات والعبوات الناسفة. 

وكانت  قوات خفر السواحل أحبطت تهريب مواد متفجرة كانت مليشيات الحوثي تنوي تهريبها عبر البحر الأحمر اكثر من مرة وتعتبر عملية التهريب المواد المتفجرة مؤشر خطير يوضح بأن مليشيات الحوثي تنوي التصعيد العسكري في الحديدة وما توقيعها على اتفاقيات الأمم المتحدة إلا حبر على ورق.  

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