بالصور.. تنفيذي مديرية ماوية بتعز يعقد اجتماعه الدوري  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

تعز - الخليج 365

عقد المكتب التنفيذي بمديرية ماوية بمحافظة تعز، إجتماعه الدوري لشهر أكتوبر ٢٠١٩م برئاسة الاستاذ عبد الجبار الصراري ، مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي.



ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي الإجتماع الذي عقد بمقر المديرية المؤقت ، تم مناقشة كافة المستجدات على مستوى المديرية والإطلاع على تقارير المكاتب التنفيذية بالمديرية والإحتياجات التنموية المستدامة والطارئة للعام ٢٠٢٠ -٢٠٢٣م والتي تم تقديمها من قبل مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة في الإجتماع الذي عقد بمكتب المحافظة مع مدراء عموم المديريات بالمحافظة.

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كما تم مناقشة عدد من المواضيع والقضايا إضافة إلى الوظع التنموي بالمديرية وأهمية التنسيق مع صندوق الأشغال العامة والصندوق الإجتماعي للتنمية والبنك الدولي والصندوق السعودي للتنمية والمنظمات الأخرى العاملة بهذا المجال، وتقديم كافة التسهيلات لها.

كما تم مناقشة الوضع التعليمي بالمديرية وأهمية الدعم للمدارس النموذجية بالمعامل من قبل الجهات المختصة ،إضافة إلى تفعيل الدور

الرقابي والإلتزام بالدوام الرسمي وتجميع المعلومات من كافة المكاتب بالمديرية.

وفي الختام شكر مدير عام المديرية الجميع على الجهود المبذولة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الوظيفية.