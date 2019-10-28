نتنياهو: إيران تخطط لاستخدام الحوثيين في استهدافنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم في القدس مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن إيران تحاول إنتاج صواريخ باليستية عالية الدقة من شأنها ضرب أي هدف في الشرق الأوسط.

واتهم نتنياهو إيران بنشر صواريخ عالية الدقة في اليمن. Advertisements ودعا نتنياهو واشنطن إلى فرض عقوبات إضافية على إيران، محملا طهران المسؤولية عن "قصف السعودية وتقويض حركة الملاحة الدولية واستهداف وقتل أمريكيين في أفغانستان ودول أخرى خلال العقد الماضي. من جانبه، تعهد وزير الخزانة الأمريكي بزيادة الضغط على إيران أكثر فأكثر لوقف "سلوكها الخبيث وتصديرها للإرهاب وطموعها في الحصول على الترسانة النووية والصاروخية"، مشددا على أن حملة الضغط القصوى التي تنتهجها واشنطن ضد إيران تؤتي ثمارها بقطع تدفق الأموال إلى البلاد.

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