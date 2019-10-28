شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة ... أثناء ممارسته ‘‘الرذيلة’’ مع النساء القبض على قاضٍ سعودي .. وصحيفة رسمية تكشف عقوبته و(تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - في واقعة صادمة، أثارت غضب الرأي العام السعودي، بعد أن كشفت عنها وسائل الإعلام اليوم، ضبطت الشرطة السعودية قاض سابق بالمحكمة العامة بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة، لتورطه في جرائم فساد وممارسة الفاحشة مع النساء.

تفاصيل الواقعة كشفت عنها، صحيفة «المدينة»، وتناقلتها مواقع سعودية، بعد أن تم الحكم عليه بالسجن 10 شهور والجلد 120 جلدة، فيما طالبت المحكمة العليا بتغليظ العقوبة على القاضي، لارتكابه عددًا من الجرائم، أبرزها استغلال نفوذه الوظيفي، والفساد، والرشاوى، واستخراج صكوك غير صحيحة لا تحمل أي سجلات رسمية، إضافة إلى العلاقات المحرمة وتخبيب النساء.



وقالت الصحيفة إن هذا الحكم صدر خلال جلسات المحاكمة بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة، مضيفة أنه تم إحالة الحكم الصادر لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة والتي أيدت بدورها منطوق الحكم.

فيما ارتأت المحكمة العليا، أن تلك الأحكام لاتتلاءم مع ما ارتكبه القاضي السابق من جرائم متنوعة ليتم نقضه والتوجيه بإعادة المحاكمة بالمحكمة الجزائية وتغليظ العقوبة لتتوازى مع القضايا التي ارتكبها.

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