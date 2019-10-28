محلل سياسي يكشف لــ "الخليج 365" استغلال مليشيا الحوثي للطقوس الدينية لنشر الأفكار الطائفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

خاص_الخليج 365

علق الباحث في علم الاجتماع والمحلل السياسي الدكتور محمود البكاري، على استغلال مليشيا الحوثي للطقوس الدينة لنشر الأفكار الطائفية.



وقال في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، إن إيران تحاول من وقت مبكر توسيع نفوذها في المنطقة العربية من خلال زراعه أذرع وكيانات موالية لها وعبر استخدام عدداً من الشعارات الطائفية التى هدفها الأكبر هو اقامه امبراطوريه فارس.

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وأضاف في تصريحات خاصة بأن مليشيا الحوثي الإيرانية، لا تدرك أن استنساخ التجربه الايرانية يصطدم بواقع مجتمعي له خصوصياته المستمده من العقيدة الاسلامية والتراث الثقافي العربي ومثل هذه المحاولات سواء في اليمن أو العراق أو لبنان أو أي بلد آخر محكوم عليها بالفشل بشكل مطلق.

يذكر أن مليشيا الحوثي للمناسبة الدينية تستغل ذكرى المولد النوبي كإستغلالها للدين بشكل عام لتحقيق أهداف سياسية.

وتصرف مليشيات الحوثي الإيرانية، ملايين الريالات لصالح فعالياتها ومهرجاناتها التي تسغلها لنشر أفكارها، في الوقت الذي لم يجد فيه المواطنين قوت يومهم.

وقالت مصادر لـ "الخليج 365" بأن مليشيا الحوثي تقوم على استفزاز المواطنيين في فرض أفكارهم وطقوسهم الطائفية دون احترام.