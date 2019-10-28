أين يتمركز إعصار "كيار" وإلى أين يتجه وكم يبعد عن سقطرى؟ 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

عدن - الخليج 365

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين 28-10-2019 عن تمركز العاصفة العنيفة كيار واتجاه تحركها.



ووفق النشرة التنبيهية رقم ( 2 ) للعاصفة (كيار) ، فإنه من خلال متابعة المركز الوطني للأرصاد للمعطيات الرصدية والتنبؤية المختلفة , ومن خلال مخرجات النماذج العددية وصور الأقمار الاصطناعية ، يتبين أن العاصفة الاعصارية العنيفة ( كيار) تتمركز حاليا شرق وسط بحر العرب.

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حيث تتمركز العاصفة حاليا على خط طول 64.20 شرقا ، 18.44 خــــط عرض، والمسافة من مركز العاصفة إلى اقرب نقطة من أرخبيل سقطرى 1250 كم المهرة 1210 كم

وطبقا للمركز، تتحرك باتجاه غرب - شمال غرب موقعها الحالي بسرعة 10 كيلومتر في الساعة.

وتوقع المركز سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر في أعالي البحار شرق خليج عدن.

ونبه المركز الوطني للإرصاد الإخوة العاملين في الملاحة البحرية والجوية من سوء الأحول الجوية ونصح بعدم الإبحار في المنطقة المشار إليها أعلاه ويأمل من الجهات ذات العلاقة ضرورة متابعة النشرات الصادرة من المركز الوطني بمختلف أنواعها.