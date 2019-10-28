مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة تتعرض لقصف مدفعي حوثي 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 الحديدة - الخليج 365 تواصل المليشيات الحوثية قصفها اليومي على مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة في إطار تصعيدها العسكري وخروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بالحديدة.

Advertisements حيث تعرضت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة لقصف مدفعي عنيف بمختلف انواع القذائف المدفعية. وقالت مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية إن مليشيات الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة بقذائف الآر بي جي وقذائف B10 بشكل عنيف. وأضافت المصادر أن المليشيات إستهدفت مواقع اخرى للقوات المشتركة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والرشاشة.

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