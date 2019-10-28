شكرا لقرائتكم خبر عن امريكا تفجر مفاجأة مدوية وتكشف : هذا هو دور محمد بن سلمان في فضيحة جيف بيزوس الجنسية ..شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - فجرت تقارير أمريكية، مفاجأة بشأن دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في فضيحة جيف بيزوس الجنسية مالك موقع "أمازون" وصحيفة "واشنطن بوست".

وقالت التقارير: إنه "لم يعثر المحققون على أي دليل على علاقة للسعوديين بشكل مباشر أو غير مباشر في تسريب صور ومحادثات لـ(بيزوس) مع صديقته مقدمة البرامج التلفازية السابقة لورين سانشيز"؛ وفقًا لموقع "سبق" السعودي.

ورغم أن نتائج التحقيقات لم تعلن بشكل رسمي، إلا أن هناك اتهامات تلاحق محمد بن سلمان، والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، بالوقوف وراء الفضيحة الجنسية لـ"بيزوس".

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ولاحقت الاتهامات المخابرات السعودية باختراق هاتف "بيزوس" وتسريب صوره بتوجيهات من "القحطاني" الذي يتلقى أوامره من محمد بن سلمان، وذلك بعد ابتزازه لدعم ولي العهد السعودي.

وبحسب معلومات نشرتها صحف أمريكية، فإن محمد بن سلمان أراد من "بيزوس" أن تتوقف صحيفة "واشنطن بوست" عن مهاجمته، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكانت صور جنسية فاضحة انتشرت لـ"بيزوس" مع صديقته مقدمة البرامج التلفازية السابقة لورين سانشيز، على مواقع التواصل، وهو ما دفع زوجته للطلاق وأخذ مبالغ مالية ضخمة منه كتعويض.

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