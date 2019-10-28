قيادة جبهة الساحل والعمالقة تقدم رسالة شكر للقوات الإماراتية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الحديدة عدن - الخليج 365

قدمت قيادة جبهة الساحل الغربي وألوية العمالقة ممثلة بالمدير العام للجبهة الشيخ علي سالم الحسني وقادة ألوية العمالقة رسالة شكر وتقدير واحترام للقوات المسلحة الإماراتية التي تغادر من العاصمة عدن بعد أن قامت بواجبها الأخوي في مساندة إخوانهم لمحاربة مليشيات الحوثي وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

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ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي الرسالة خصوا بالشكر والتقدير للقادة الأشاوس الذي يكن لهم الشعب اليمني بالأحترام والتقدير لدورهم البطولي في جبهات القتال في الجنوب والساحل الغربي وعلى رأسهم العميد الركن علي الطنيجي أبو عمر والعميد الركن راشد الغفلي ابو محمد وكل ضباط وأفراد القوات المسلحة الإماراتية الذين جأوا لنصر أخوانهم ومؤازرتهم وكانوا خير المناصرين والداعمين.

هذا وتقوم القوات المسلحة الإماراتية بسحب قواتها من عدن وهي على وشك الأنتهاء من سحب جميع القوات بعد ان حلت محلها قوات سعودية.

فيما ستستمر القوات الإماراتية في الساحل الغربي وكان للقوات المسلحة الإماراتية دور بارز وفعال في تحرير عدن والمحافظات الجنوبية والساحل الغربي من مليشيات الحوثي وتقديم المساعدات وبناء المشاريع لكل المناطق المحررة عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي الذي ضمد جراح كل أهالي المناطق التي تم تحريرها بعد معناتهم من مليشيات الحوثي.

كما كان للقوات المسلحة الإماراتية دور بارز وكبير في محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية التابعة لداعش وجماعة الإخوان المسلمين التي كانت تريد السيطرة على الجنوب وعاصمتها عدن لزعزعة الأمن والأستقرار وجلب الخراب والدمار اليها لكن القوات المسلحة الإماراتية كانت سداً منيعاً امام جماعات الخراب الإرهابية.