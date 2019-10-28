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الكشف عن موعد التوقيع على اتفاق الرياض وأسباب التأخير 

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عدن الرياض - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الكشف عن موعد التوقيع على اتفاق الرياض وأسباب التأخير 

عدن الرياض - الخليج 365

كشفت مصادر سياسية، عن موعد توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأسباب التأجيل. 

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وبحسب ما نشره موقع "إرم نيوز" نقلا عن  مصادر خاصة، قولها إن توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، سيكون على الأرجح يوم غد الثلاثاء، بعد أن كان مقررًا اليوم الإثنين.

ورجحت المصادر،  أن يكون تأجيل التوقيع من أجل ضمان حضور أطراف دولية وإقليمية ينتظر أن تشارك في الحدث.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قد أعلن السبت الماضي، أن التوقيع على اتفاق الرياض سيتم بشكل رسمي خلال يومين.

ويأتي التوقيع على اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية، بإشراف ، بالتزامن مع ترتيبات على الأرض؛ حيث تواصل المملكة نشر آلياتها العسكرية في محافظة عدن، ووصل بعضها بالفعل إلى منطقة معاشيق مقر قصر الرئاسة اليمنية

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