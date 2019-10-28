- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن موعد التوقيع على اتفاق الرياض وأسباب التأخير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
عدن الرياض - الخليج 365
كشفت مصادر سياسية، عن موعد توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأسباب التأجيل.
وبحسب ما نشره موقع "إرم نيوز" نقلا عن مصادر خاصة، قولها إن توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، سيكون على الأرجح يوم غد الثلاثاء، بعد أن كان مقررًا اليوم الإثنين.
ورجحت المصادر، أن يكون تأجيل التوقيع من أجل ضمان حضور أطراف دولية وإقليمية ينتظر أن تشارك في الحدث.
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قد أعلن السبت الماضي، أن التوقيع على اتفاق الرياض سيتم بشكل رسمي خلال يومين.
ويأتي التوقيع على اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية، بإشراف السعودية، بالتزامن مع ترتيبات على الأرض؛ حيث تواصل المملكة نشر آلياتها العسكرية في محافظة عدن، ووصل بعضها بالفعل إلى منطقة معاشيق مقر قصر الرئاسة اليمنية
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن موعد التوقيع على اتفاق الرياض وأسباب التأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.