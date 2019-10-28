شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعصار "كيار" يقترب من سلطنة عمان ومنها للأراضي اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 عدن - الخليج 365 ذكرت مصادر ملاحية، بأن الاعصار البحري الذي اطلق عليه كيار يقترب من الاراضي العمانية يوم الاثنين.

وبحسب المصادر، فقد بلغ الاعصار الذي انطلق من المحيط الهندي ذروته القصوى. Advertisements ومن المتوقع أن يبدا خلال يومين في دخول الاراضي العمانية وصولا الى الاراضي اليمنية. وتسود المخاوف من أن يتسبب هذا الاعصار بأضرار بالغة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعصار "كيار" يقترب من سلطنة عمان ومنها للأراضي اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.