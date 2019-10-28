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وزيرا الكهرباء والتعليم العالي يعقدان لقاء بمحلية مأرب

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مأرب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

وزيرا الكهرباء والتعليم العالي يعقدان لقاء بمحلية مأرب

مأرب - الخليج 365

أكد وزيرا التعليم العالي والكهرباء، اهتمامهما الكبير باستكمال مشاريع جامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب ومشروع الربط الكهربائي بالمحطة الغازية من أجل خدمة التنمية في المحافظة في شتى المجالات.

 

جاء ذلك خلال عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ووزير الكهرباء محمد العناني ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور متعب بازياد اللذين يزوران محافظة مأرب حاليا، لقاء بالسلطة المحلية بالمحافظة برئاسة المحافظ سلطان بن علي العرادة.

 

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وفي بداية الاجتماع نقل الوفد الوزاري تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، لقيادة السلطة المحلية وأبناء المحافظة لمواقفهم الوطنية والتاريخية في مرحلة حرجة يمر بها الوطن ودورهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة ومكتسبات الثورة والجمهورية.

 

 

 

ولفتا إلى أن الحكومة تبدي اهتماما كبيرا بالتنمية في المحافظة التي حرمت خلال العقود الماضية من أبسط المقومات، وفي مقدمة تلك المشاريع التنموية الاستراتيجية التعليم العالي والكهرباء باعتبارهما أساس النهضة والتنمية الحقيقة.

 

هذا وقد شهد اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تهم المحافظة والمجتمع في مجالي التعليم العالي والطاقة الكهربائية

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