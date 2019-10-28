بالصور.. افتتاح الدورة التنشيطية لفني مختبرات السل بالعاصمة عدن 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

عدن - الخليج 365

بدأت اليوم بالعاصمة عدن فعاليات الدورة التدريبية لفني مختبرات السل بمشاركة (٢٠) شخصا من محافظات ( عدن ، حضرموت ، الضالع وتعز).



ويأتي هذا تحت رعاية وزير الصحة العامة والسكان أ.د/ ناصر باعوم وإشراف قطاع الرعاية الصحية والادارة العامة لمكافحة الامراض والترصد ( برنامج مكافحة السل ).

وفي حفل افتتاح الدورة القى الدكتور سالمين الجفري مديرمشروع تطوير علاج السل والجذام كلمة استعرض فيها اهمية الدورة في اكساب المهارات والمعرفة لفني مختبرات السل و التي تاتي ضمن برنامج المشروع التنشيطي للفحص المباشر لمرضى السل واضاف ان برنامج المشروع يشمل ايضا التدريب والتوعية المجتمعية والدعم الغذائي..

من جانبه اكد مدير البرنامج الوطني لمكافحة السل الدكتور عبدالناصر عياش اهمية الدورة التنشيطية لفني المختبرات التي ستكسبهم المزيد من المعرفة على اشياء ومعلومات وطرق جديدة للفحص.

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وحث المشاركين على الاستفادة من فعاليات الدورة التنشيطية وعكسها على واقعهم العملي وفي خدمة مرضى السل.

مشيدا بدور الداعمين والمنفذين للدورة .

الى ذلك اشادت الدكتورة/ مها عبادي المدير التنفيذي للمؤسسة الطبية الميدانية بتفاعل المشاركين والتزامهم بمواعيد الحضور.

مؤكدة ان نجاح مخرجات الدورة سينعكس ايجابا على زيادة دعم المنظمات الدولية لمثل هكذا برامج ومشاريع تطويرية لخدمات الصحة والتوعية الصحية بكافة المجالات والقطاعات الصحية .معبرة عن شكرها لقيادة الوزارة ومكاتب الصحة على تعاونهم مع المشاريع التي تنفذها المؤسسة الطبية الميدانية والتي تعد هذه الدورة واحدة منها.