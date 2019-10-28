- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. قائد عسكري بتعز يتفقد عددا من المواقع العسكرية ويزور "أطباء بلا حدود" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
تعز - الخليج 365
تفقد أركان حرب محور تعز قائد اللواء 170د/ج العميد الركن عبدالعزيز المجيدي، اليوم الاثنين، مواقع الجيش الوطني في منطقة الدرن وحي الزهراء.
ووفق متابعة "الخليج 365"، حث العميد المجيدي خلال زيارته أبطال الجيش الوطني على المزيد من اليقضة والاستعداد القتالي للتصدي لجحافل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأشاد بأفراد الجيش الوطني في مواقع الصفاء والشعبة والكمب الذين تصدوا الليلة الماضية لمحاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية وتكبيدها المزيد من الخسائر.
مؤكداً أن المقاتلين الأبطال باتوا أكثر مهارة وحنكة.
كما اطلع أركان محور تعز على سير الدورة التدريبية لقيادات السرايا باللواء 170 د/جو..
مستعرضا أمام المتدربين جملة من المهام، والموقف العام، وما يحتاجون إليه من تعليمات، وتوجيهات وخبرات علمية، ومهنية في مجال عملهم، والوضع السياسي والعسكري، والإقليمي الذي يجب أن يفهمه المقاتلون.
وعبر المجيدي عن شكره لقائد الدورة العقيد الركن/وليد الشرعبي على جهوده المبذولة في سبيل إكساب الخبرة والتجربة للقادة الشباب في قاعة التدريب والتأهيل.
إلى ذلك زار العميد المجيدي مقر منظمة أطباء بلا حدود في مستشفى الثورة وقد تبادل معهم الحديث حول الوضع العام في تعز والاستقرار الأمني الذي تشهده المدينة.
وفي الزيارة اطلع على مستوى الجانب الأمني في حراسة المستشفى منبهاً الجنود المكلفين بحفظ الأمن بالمستشفى.. مشددا على اليقظة العالية حتى لا تتكرر الحوادث المفتعلة من قِبل المنفلتين.
ووجه العميد المجيدي بعدم السمام بدخول السلاح والمسلحين إلى حرم المستشفى تحت أي مبرر، كما استدعى رجال المرور لتنظيم السير خارج بوابة المستشفى، وتسهيل حركة المواطنين.
ورافق أركان حرب محور تعز خلال زيارته ركن التوجيه باللواء 170د/ج العقيد منصور حزام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. قائد عسكري بتعز يتفقد عددا من المواقع العسكرية ويزور "أطباء بلا حدود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.