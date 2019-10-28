بالصور.. قائد عسكري بتعز يتفقد عددا من المواقع العسكرية ويزور "أطباء بلا حدود"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

تعز - الخليج 365

تفقد أركان حرب محور تعز قائد اللواء 170د/ج العميد الركن عبدالعزيز المجيدي، اليوم الاثنين، مواقع الجيش الوطني في منطقة الدرن وحي الزهراء.



ووفق متابعة "الخليج 365"، حث العميد المجيدي خلال زيارته أبطال الجيش الوطني على المزيد من اليقضة والاستعداد القتالي للتصدي لجحافل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأشاد بأفراد الجيش الوطني في مواقع الصفاء والشعبة والكمب الذين تصدوا الليلة الماضية لمحاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية وتكبيدها المزيد من الخسائر.

مؤكداً أن المقاتلين الأبطال باتوا أكثر مهارة وحنكة.

كما اطلع أركان محور تعز على سير الدورة التدريبية لقيادات السرايا باللواء 170 د/جو..

مستعرضا أمام المتدربين جملة من المهام، والموقف العام، وما يحتاجون إليه من تعليمات، وتوجيهات وخبرات علمية، ومهنية في مجال عملهم، والوضع السياسي والعسكري، والإقليمي الذي يجب أن يفهمه المقاتلون.

وعبر المجيدي عن شكره لقائد الدورة العقيد الركن/وليد الشرعبي على جهوده المبذولة في سبيل إكساب الخبرة والتجربة للقادة الشباب في قاعة التدريب والتأهيل.

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إلى ذلك زار العميد المجيدي مقر منظمة أطباء بلا حدود في مستشفى الثورة وقد تبادل معهم الحديث حول الوضع العام في تعز والاستقرار الأمني الذي تشهده المدينة.

وفي الزيارة اطلع على مستوى الجانب الأمني في حراسة المستشفى منبهاً الجنود المكلفين بحفظ الأمن بالمستشفى.. مشددا على اليقظة العالية حتى لا تتكرر الحوادث المفتعلة من قِبل المنفلتين.

ووجه العميد المجيدي بعدم السمام بدخول السلاح والمسلحين إلى حرم المستشفى تحت أي مبرر، كما استدعى رجال المرور لتنظيم السير خارج بوابة المستشفى، وتسهيل حركة المواطنين.

ورافق أركان حرب محور تعز خلال زيارته ركن التوجيه باللواء 170د/ج العقيد منصور حزام.