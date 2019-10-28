شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الحارجية الفرنسي: السعودية تبدي استعداداً لهدنة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الإثنين، إن المملكة العربية السعودية تبدي استعداداً لهدنة في اليمن.



وأضاف أنه يرى ”مؤشرات إيجابية“ في اليمن للمرة الأولى منذ وقت طويل.

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