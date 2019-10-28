سيئون: وزير الاوقاف يؤكد على التمسك بالشرعية والحفاظ على مكتسبات الدولة

أكد وزير الأوقاف والإرشاد القاضي الدكتور احمد عطية على الحفاظ على الوطن وسيادته ومكتساباته كمطلب ديني ووطني يمكن أبناءه العيش بحرية و كرامة.

وأشاد وزير الأوقاف خلال محاضرة ألقاها اليوم الاثنين، في المنطقة العسكرية الأولى بسيئون بمحافظة حضرموت، بتضحيات أبطال المنطقة الأولى وصمود أفرادها في مواجهة التطرف والإرهاب والعمل إلى جانب الوحدات الأمنية في تعزيز الاستقرار لمديريات الوادي والصحراء..مبديا استعداده طرح موضوع تأخر الرواتب على القيادة السياسية للعمل على إيجاد معالجات عاجلة.

وقال القاضي عطية إن الدولة تسعى اليوم إلى بناء جيش وفق أسس وطنية بعيدا عن الولاءات والانتماءات السياسية، يكون صمام أمان اليمن الاتحادي الذي توافق عليه اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني.

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ودعا وزير الأوقاف إلى التمسك بالشرعية و توحيد الصف ونبذ الفرقة والتكاتف والتعاون لمصلحة استعادة الدولة وتنمية وبناء الوطن.. محذرا من العصبيات بكافة أشكالها والتي تعمل على تأجيج الصراعات ونشر الكراهية.

وتطرق في المحاضرة إلى الأجور العظيمة من الله التي يتحصل عليها حراس الوطن وتحملهم مشقة السهر والجهد في تامين الممتلكات العامة والخاصة.. داعيا إياهم إلى إخلاص النية لله عزوجل للفوز بالمراتب العليا في الجنة.

رافقه خلال الزيارة قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير عام مكتب وزارة الأوقاف بوادي وصحراء حضرموت مراد صبيح.

