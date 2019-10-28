شاهد.. مصافي عدن تباشر أعمال الصبيات ضمن مشروع تحديث محطة الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365

بدأت شركة مصافي عدن، اليوم الإثنين، بأعمال الصبيات في موقع البمب هوس والفور بي، ذلك ضمن مشروع إستكمال البنى التحتية لمشروع محطة الكهرباء الجديدة التابعة للمصفاة .



وأفاد بيان صادر عن المصفاة، حصل (الخليج 365) على نسخة منه، أن الأعمال التي بدأت اليوم تأتي في إطار الأعمال التي كان الفريق الفني الصيني المتخصص يقوم بتنفيذه ضمن مشروع تحديث محطة الكهرباء ولكن بسبب الأحداث الأخرة التي شهدتها عدن إضطروا للمغادرة .. مشيراً إلى أن اداره المصفاه وبتوجيهات من المدير التنفيذي استكمال هذا العمل المهم حتى لا تتعرض كميه الحديد الضخمه التي استخدمت في هذا الموقع للتلف.

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أضاف "تم استكمال أعمال الفرمات بتنسيق تام مع الصينيين وتواصل دائم معهم من خلال فتح خط ساخن وبعد موافقتهم عن كل الأمور الفنيه التي تتم بما في ذلك نوعيه الخرسانه أنجز العمل بدقه عاليه باشراف كفات من كوادر وعمال المصفاة والإستعانة بمقاول محلي ذو خبره طويله في هدا المجال" .

وأكد أنه سيتم الاستمرار في القيام ببعض الأعمال الممكن تنفيذها حتى يعود الصينين لإستكمال العمل خلال الفترة المقبلة أن شاء الله.