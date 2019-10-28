تفاصيل- اشتباكات بين عناصر وقيادات حوثية في حزم العدين بإب وسقوط جرحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

إب - الخليج 365

اندلعت مواجهات مسلحة بين عدد من مسلحي مليشيا الحوثية بمحافظة إب وسط اليمن بخلافات حوثية حوثية حول صراع النفوذ والجبايات المالية.



وقالت مصادر محلية إن عددا من مسلحي المليشيا أصيبوا بجراحات بالغة نتيجة مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت بين مشرف مليشيا الحوثي بمديرية الحزم مناع الشعوري المكنى ابو فارس وبين مشرف مديرية العدين شاكر الشبيبي والمكنى ابو بشار الشبيبي على خلفية السيطرة على النقاط الممتدة على طول الخط الرابط بين مديريتي الحزم والعدين، وعوائد تلك النقاط.

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مصادر متطابقة أفادت بأن المواجهات اندلعت في نقطة تابعة للمليشيات بمنطقة بني عبدالسلام التابعة لمديرية الحزم بين عناصر النقطة المسلحة الموالين للمشرف الحوثي السابق شاكر الشبيبي وبين المشرف الحوثي مناع الشعوري الذي أقدم على تغيير عناصر النقاط المسلحة، الأمر الذي قوبل بالرفض من عناصر النقطة التابعة للشبيبي وسقط جرحى بينهم مسلح يدعى ابراهيم القعباني.

وأضافت المصادر بأن مسلحي الشبيبي نصبوا كمين مسلح في مديرية العدين أسفرت عن جرح خمسة مسلحين تابعين للمشرف الحوثي ابو فارس الشعوري بينهم سمير الشعوري ، رهيب الشعوري ابو أسد، ضيف الله الرهمي.

وأشارت المصادر الى تسابق الطرفين للسيطرة على نقاط الخط الرابط بين المديريتين وتحويلها إلى مصادر دخل من خلال فرض اتاوات مالية على التجار والمواطنين.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية خلافات حوثية بين قيادات وأجنحة المليشيا بصراع حول النفوذ والمناصب والجبايات المالية وأراضي المواطنين وصلت إلى مواجهات عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى بينهم قيادات حوثية عليا أبرزهم القيادي الحوثي إسماعيل عبدالقادر سفيان والمعين من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية وكيلا للمحافظة والذي لقي مصرعه نهاية يونيو الماضي بخلافات بين قيادات وأجنحة المليشيا.