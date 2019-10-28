شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. دورة لتطوير أداء الإعلاميين الرياضيين وتدشين صحيفة الاتحاد الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

تعز - الخليج 365

تحت رعاية محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ،ووزير الشباب والرياضة الاستاذ نائف البكري ، وبدعم من الشيخ طارق الحالمي الرئيس الفخري لنادي الطليعة بتعز ، انطلقت على قاعة فندق تاج شمسان بتعز فعاليات الدورة الأولى لإعادة تأهيل وتطوير اداء الاعلاميين الرياضيين ، وبمشاركة عدد فاق التوقعات،حيث تجاوز عدد المشاركين 30 من الشباب.



وفي حفل افتتاح الدورة التي تقام تحت شعار ( معاً الجهد الرسمي والجهد الشعبي لبناء اليمن ) والتي تستمر لمدة خمسة ايام ، دشنت الدورة بكلمة وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالحكيم عون ، الذي اثنى على وزير الشباب والرياضة نائف البكري واصراره على ان تكون الرياضة والإعلام الرياضي في الموعد وحاضرين في كل المنافسات والمحافل.

وقال الدكتور عون لقد سررنا جميعا بانجاز منتخب الناشئين ،حيث حقق هذا المنتخب مالم يستطع تحقيقة السياسيين ، واضاف كما لا انسى الدور الكبير لمكتب الشباب والرياضة بتعز والاخ ايمن المخلافي ، الشاب الذي استطاع ان يحقق شيء من لاشيء ، وشاهدنا حراك واسع في كل الالعاب ،وفي الحارات لكرة القدم وغيرها من الالعاب.

واكد الدكتور عون ، ان المحافظة ستدعم فرع الاتحاد عبر مكتب الشباب والرياضة بتعز ، مشيداً بهذا الجهد الكبير ، وبارك تدشين واصدار صحيفة الأتحادالرياضي الرائعة في مضمونها واخراجها ، كما شكر الوكيل عون ، نائب اللجنة المؤقتة للاتحاد اليمني للاعلام الرياضي ، ورئيس فرع الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي بتعز الاخ العزيز علي محمد سرحان ،

مختتماً كلمته بالأشارة الى الدور الكبيرالمعول على الإعلام الرياضي في اليمن عامة وتعزخاصة.

وقال مستشار وزيرالثقافة ضيف الحفل يحي احمد سيف ، في كلمته ، عن الدور الكبير والمؤمل للإعلام الرياضي في صياغة الوعي لدى الرياضيين.

مستعرضاً تجارب رياضية لابطال عرب وصلو للقمة وتساموا بالاخلاق واحرزوا بطولات جعلت العالم كله يقف اجلالاً لهم ، وقبلها لله ولديننا الحنيف.

مؤكداً ان الإعلام الرياضي هوالمحور الاساسي وهو الذي اوصل الرسالة الكاملة بكل ذكاء وأمانة.

فيما اكد مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز ، ايمن المخلافي، في كلمته ، انه كان ينتظر اللقاء بكوكبة الإعلاميين منذ فترة ، والحمدلله ان اللقاء تم اليوم ، ناقلاً تحيات معالي وزير الشباب والرياضة نائف البكري للجميع قيادة واعضاء ومشاركين.

مشيرا الى ان المكتب لديه استعداد تام لدعم كل انشطة الاتحاد ، وتخصيص ميزانية دائمة له ، ونطمح لخلق شراكة بيننا وبين الإعلام الرياضي ، فكلنا نعمل من اجل مصلحة وصالح الرياضة وانتم المرآة التي تنقل الاحداث في المحافظة في ظل حصار وحرب ، ولابد هنا من الاشارة لما قدمته اللجنة الرياضية خلال الحرب.

وقال ايمن المخلافي ، نتمنى لكم التوفيق ، ومستعدين لتبنى برامجكم خلال بقية العام والعام القادم ان شاء الله عبرالمزيد من الدورات وعدم الاكتفاء بدورة اودورتين ، كوننا نريد الاتحاد ان يستوعب الجميع وان يكون التعاون مع فروع الاتحادات وعلى رأسها فرع اتحاد الكرة الذي سينظم بطولة طيران الملكة بلقيس الخميس القادم ، ونأمل ان يسهم فرع الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي بتعز في ابراز هذا الحدث بالتنسيق مع فرع اتحاد الكرة.

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وفي حفل التدشين ، عدد الدكتور جميل طربوش ، رئيس اللجنة المؤقتة للإتحاد اليمني للإعلام الرياضي ، المكاسب الكبيرة التي تحققت للإعلام في اليمن بفضل الله ثم الوزير نائف البكري ، فهذا الرجل حقيقة لانستطيع ان نوفيه حقه لتفاعله اللامحدود مع كل الاتحادات .

واعرب طربوش عن امتنانه للدور الذي لعبه فرع الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي بتعز في اقامة هذه الدورة عبر ايجاد داعم ، مؤكداً ان الدورة القادمة ان شاء الله ستكون ضمن اجندة اللجنة بعد اسبوعين تحديداً.

واوضح طربوش ان المشوار كان صعباً ولكن ليس مستحيلآ ، وقال طربوش ، بالنسبة لنا في اللجنة واجهنا مشاكل كثيرة ، من ضمنها اعادة الاتحاد للمحيط العربي ، والحمدلله نجحنا والان مؤمنين وواثقين في الله وفي قوة الكيان الوحيد للإعلاميين الرياضيين في اليمن الاتحاداليمني للإعلام الرياضي في العودة لكل مواقعه خارجياً بأذن الله.

ونوه طربوش ، الى ان اللجنة ليس استعراضاً ، فقد قدمت الكثير من العمل واستطاعت ان تفرج وتنفض الغبار عن العديد من الملفات الصعبة،

مبيناً ان الإعلامي اليمني يعاني عكس الاخرين في بقية الدول ، فأقل متطلباته الضرورية غير متوفرة ، ولكن نحاول بقدر الامكان الرفع من شان الاعلامي الرياضي تاهيلآ وتدريباً ، سواءاً في الداخل او الخارج ، وضرب الكثير من الامثلة الحية لضرورة ان يكون الإعلامي ناقلاً ومشخصاً للواقع الرياضي ، وان تكون الحلول طريقة للنجاح وعدم الاكتفاء بالاسباب دون وضع الحلول ،

وقال كانت الدورات في السابق ليس بهذا الشكل المكثف وهذة فرصة لكم كشباب .

وفي كلمة نائب رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد اليمني للإعلام الرياضي رئيس فرع الاتحاد بتعز ، الاستاذ علي محمد سرحان ، اشاد بجهود معالي الوزير وتفاعله ومتابعته وتذليله كل الصعاب امامنا في اللجنة او الفرع ، وهو شخصية جديرة بالتقدير والاحترام قل نظيرها في الرياضة اليمنية .

وقال سرحان احب ان اوضح ان لدينا تنسيق كامل مع فرع اتحاد الكرة بتعز فعلاقتنا به استراتيجية وتعرفون اننا وصلنا لهنا بعزيمة واصرار كبير وبذلنا قصارى جهدنا من اجل اقامة هذه الدورة التي ستعقبها دورة اخرى ان شاء الله بعداسبوعين ، ونؤكد اهتمامنا بتأهيل كل الإعلاميين ، وبالذات الشباب الذين سيقودون الدفة في المرحلة القادمة والمجال مفتوح للكل ولن نغلق ابوابنا امام احد ، متى ماانطبقت عليه الشروط اللازمة للأنتساب للاتحاد .

واثنى سرحان على دعم الشيخ طارق الحالمي داعم الرياضة في تعز ، وحياه لمساهمته الكبيرة في إحياء النشاط الرياضي في المحافظة ، واعلن سرحان عن مفاجأة لمن سيحصل على المرتبة الاولى في هذه الدورة عبارة عن منحة تدريبية وتأهيل خارجي .

وعقب ذلك تم قص شريط الايذان بتدشين صحيفة الاتحاد الرياضي في افتتاح الدورة .

ودشنت الدورة بمحاضرات للزميل المحاضر زكريا الكمالي ، تناول فيها الخبر وفنونه واساليبه ، وتستمر الدورة حتى الخميس القادم .

الجدير ذكره ان الفرع سينظم دورة اخرى بعداسبوعين من الان وبدعم من معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نائف البكري .

حضر تدشين الدورة وقص شريط انطلاق مسيرة صحيفة الاتحاد الرياضي الصادرة عن فرع الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي بتعز نائب مدير مكتب الشباب والرياضة الكابتن فيصل اسعد ورئيس فرع اتحاد كرة القدم بتعز الكابتن محمد علي القدسي، ومفوضة المرشدات فتح النور ، ورئيس نادي الطليعة فتحي العبسي .