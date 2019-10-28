بالصور.. تنفيذي خدير تعز يحذر من انتهاكات الحوثيين بحق أبناء المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

تعز - الخليج 365

حذر المكتب التنفيذي لمديرية خدير بمحافظة تعز، من جرائم الاعتقالات التعسفية التي تمارسها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق أبناء المديرية.



عقد المكتب التنفيذي لمديرية خدير، اجتماعه الدوري لشهر أكتوبر 2019 م، برئاسة الأستاذ محمد قاسم إبراهيم، مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي.

وبدأ الإجتماع الذي عقد في مقر المديرية المؤقت بمدينة تعز، بإستعراض تقارير الإنجاز للأجهزة التنفيذية للربع الثالث من العام الحالي، واستعراض الاحتياجات التنموية المستدامة والطارئة للعام 2020 - 2023.

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وناقش الاجتماع عدد من القضايا والمستجدات المدرجة في جدول أعماله وفي مقدمتهاالمطالبة بسرعةصرف مرتبات موظفي التربيةوالتعليم لشهرسبتمبرو انتهاكات مليشيات الحوثي الانقلابية بحق المواطنين والتجار في مديرية خدير.

وأدان الاجتماع جرائم الاعتقالات التعسفية التي تمارسها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق أبناء المديرية وابتزازها للمواطنين والتجار بفرض الاتاوات بالقوة لدعم ما تسميه المجهود الحربي وتغطية تكاليف احتفالها بالمولد النبوي، محذرا من استغلال المناسبات الدينية من قبل المليشيا لجباية أموال غير مشروعة.

وأكد المدير العام على أهمية رصد جرائم المليشيا الانقلابية في نهب المال العام والخاص وما تمارسه من انتهكات واعتقالات بحق المواطنين وابتزاز التجار لتمويل حربها ورفد جبهات القتال.

وخرج الاجتماع بجملة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تحسين الأداء، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل إدارة التربية والتعليم بالمديرية.الهادفة الى تحسين العملية التعلمية.