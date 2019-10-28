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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلافات بينية لمشرفين حوثيين بإب تتطور إلى ااشتباكات وتخلف جرحى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
إب - الخليج 365
خلفت اشتباكات عنيفة جرت في صفوف عناصر الحوثيين في إحدى مناطق إب، وسط اليمن، جرحى، بعد تصاعد للخلافات.
حيث جرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي، خلال مواجهات مسلحة بين مشرفين حوثيين بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب.
وبينت مصادر مطلعة، أن خلافات نشبت بين مشرف الحوثيين في حزم العدين "مناع الشعوري" المكنى بـ "أبو فارس" ومشرف الحوثيين في مديرية العدين شاكر الشبيبي، وتطورت حد إقدام مشرف حزم العدين على تغيير أفراد نقطة أمنية في منطقة بني عبدالسلام بحزم العدين، الأمر الذي قوبل برفض وتبادل إطلاق النار.
ووفقا للمصادر، فإن مسلحي القيادي الحوثي "الشبيبي" نصبوا كمينا لأنصار الشعوري سقط فيه عدد من الجرحى بعضهم إصابتهم بالغة.
وتقول المعلومات، إن الخلافات حول النقطة نتيجة خلافاتهم على العوائد المالية من النقطة وفرض جبايات وإتاوات مالية كبيرة تعود لصالح القيادات الحوثية.
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