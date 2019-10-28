خفر السواحل تحذر المواطنين بعدت عدم الاقتراب من البحر بسبب العاصفة "كيار"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 عدن - الخليج 365 حذّرت مصلحة خفر السواحل اليمنية قطاع خليج عدن، جميع الصيادين والمواطنين من الدخول إلى البحر لغرض الاصطياد أو السباحة والتنزه في السواحل خلال اليومين القادمين بسبب اقتراب العاصفة المدارية "كيار".

Advertisements ومن المتوقع أن تقترب العاصفة المدارية "كيار" من السواحل اليمنية، خلال اليومين القادمة. وأكدت خفر السواحل استعدادها لاستقبال أي بلاغات وتقديم المساعدات وذلك على الأرقام التالية: عمليات رئاسة المصلحة 02203491 - 02202588، عمليات قطاع خليج عدن 02222541، عمليات الأمن البحري 02200568، عمليات التشكيل 02207608

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