شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور موجع ومؤلم لقيصر العرب الفنان كاظم الساهر بعد تسميمه من قبل خطيبته المغربية ‘‘سارة‘‘ (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في أول ظهور له بعد إعلان تسميمه من قبل خطيبته المغربية، "سارة" .. علق الفنان العراقي كاظم الساهر، علي ما تشهد بلاده من تظاهرات وقتلي وإصابات قال الساهر في تغريدة له علي تويتر: سلامٌ عليك على رافديك عراقَ القيم، فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم.

وأضاف:"أصلي لأجلك في كل حين وأمسح عنك غبار السنين، لماذا أراك حبيبى حزين ويعصر قلبك هذا الألم".

وسقط عشرات القتلي في العراق، في الموجة الواسعة التي تشهدها من الاحتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بإسقاط الحكومة وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد.

سلامٌ عليك على رافديك عراقَ القيم

فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم

أصلي لأجلك فى كل حين وأمسح عنك غبار السنين

لماذا أراك حبيبى حزين ويعصر قلبك هذا الألم#كاظم_الساهر

Kadim Al Sahir كاظم الساهر https://t.co/SklV7QIvCT — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) October 26, 2019

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