أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة الصباحية اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019 وهي كالتالي :

العميد طارق صالح يعلق على ثورتي العراق ولبنان https://www.elyamnelaraby.com/430014/ صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح https://www.elyamnelaraby.com/430017/ صنعاء.. مقاتلات التحالف تقصف تجمعات للمليشيا في نهم https://www.elyamnelaraby.com/430018/ البيان : الإمارات والسعودية تصدرتا وقادتا التحالف لحماية اليمن https://www.elyamnelaraby.com/430021/ صنعاء.. مليشيا الحوثي تغلق مركزا لتحفيظ القرآن في سعوان https://www.elyamnelaraby.com/430024/ مشروع حوثي جديد يستهدف المغتربين من أبناء إب https://www.elyamnelaraby.com/430025/ العولقي : تتفق مطابخ الإخوان والحكومة على مهاجمة ما تسميه مشروع القرية https://www.elyamnelaraby.com/430027/ ذمار.. الكشف عن معمل لتزوير الأدوية والمحاليل الطبية https://www.elyamnelaraby.com/430031/ Advertisements مكتب الميسري ينفي صدور قرار بإقالة قائد مكافحة الارهاب في عدن https://www.elyamnelaraby.com/430035/ حضرموت تستعد لمواجهة آثار ومخاطر إعصار كيار https://www.elyamnelaraby.com/430045/ مأرب.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في صرواح https://www.elyamnelaraby.com/430046/ في واقعة غريبة .. لص في عدن يعيد سيارة قام بسرقتها ويعتذر لصاحبها https://www.elyamnelaraby.com/430053/ صنعاء.. المليشيا تعتقل مشرفين بعد اختفاء تمثال مصنوع من الذهب خاص بصالح https://www.elyamnelaraby.com/430060/ مؤتمر صنعاء يجدد مطالبه برفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق https://www.elyamnelaraby.com/430072/ عادل اليافعي : اليوم ظهرت حقيقة أن الإمارات صادقة وهم كاذبون https://www.elyamnelaraby.com/430073/ شاهد .. ضبط صواريخ لو وذخائر كانت في طريقها للحوثيين بالساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/430082/ الخنبشي: كلية الشرطة منجز وصرح تعليمي وشرطوي تفخر به حضرموت.. صور https://www.elyamnelaraby.com/430083/ # اليمن # العراق # صعدة # الإمارات # ذمار # عدن # الحوثي # مأرب # حضرموت # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # التحالف # طارق صالح # العقوبات # صنعاء # الذهب # عادل اليافعي # الارهاب # الإخوان

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