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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. وزير الكهرباء يزور المحطة الغازية ويثني على جهود كوادرها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أشاد وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، بجهود منتسبي محطة مأرب الغازية، في الحفاظ على استمرار عمل المحطة، وتواصل إنتاجها البالغ حاليا (340) ميجاوات من 3 وحدات توليدية.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمحطة في محافظة مأرب، بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبتكليف من دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.
وتجول العناني في اروقة محطة مأرب الغازية، ومعه نائب وزير الكهرباء ونائب زير التعليم العالي وقيادة السلطة المحلية في المحافظة واطلع على عمل وحداتها التوليدية.
وشدد وزير الكهرباء والطاقة ، على ضرورة الإسراع في إجراء عملية الصيانة الشاملة للمحطة حفاظا على استمراريتها من أي خلل فني نتيجة تجاوزها ساعات التشغيل.
وقام الوزير العناني بزيارة لموقع المرحلة الثانية للمحطة "مارب 2" مشددا على خزن مواد المشروع بطريقة صحيحة لاستكمال المشروع وتجاوز المشاكل التي تعيق تنفيذه . وبعد ذلك قام بزيارة مشروع الربط خطوط النقل 400 كيلوفولت صافر مارب ومحطات التحويل حاثاً كوادرها على بذل قصارى الجهود بروح الفريق الواحد واستشعار المسئولية على عاتق الجميع لتقديم أفضل الخدمات الى المواطنين.
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