عادل اليافعي : اليوم ظهرت حقيقة أن الإمارات صادقة وهم كاذبون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 عدن - الخليج 365 أكد الإعلامي الجنوبي، عادل اليافعي، أنه بعد خمس سنوات من الحرب في اليمن ظهرت الحقيقة أن الإمارات صادقة وهم كاذبون .

Advertisements وقال اليافعي في تغريدة له بتويتر، "5 سنوات ينشرون كذبا وزورا،أن الامارات جاءت لتفصل الجنوب وتأهل مليشيات وتسيطر على الموانى والجزر واحتلال الارض" .. مشيراً إلى أن الإمارات في ذلك الوقت كانت مستمرة بتقديم رجالها ومالها وسلاحها دفاعا عن اليمن واهلها وعروبتها . وأضاف "واليوم ظهرت الحقيقة أنها صادقة وهم كاذبون فسلام الله عليهم قيادة وشعبا" . ويقصد اليافعي في تغريدته حزب الإصلاح الموالي لقطر والذي دأب على الهجوم على دور الإمارات المتميز في اليمن .

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