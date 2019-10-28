الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

تدشين المرحلة الثانية من النشاط الايصالي لعدد 29 ألف طفل وطفلة بمأرب

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين المرحلة الثانية من النشاط الايصالي لعدد 29 ألف طفل وطفلة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

تدشين المرحلة الثانية من النشاط الايصالي لعدد 29 ألف طفل وطفلة بمأرب

الخليج 365

دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، اليوم، المرحلة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي يستمر لمدة خمسة أيام في جميع المديريات، بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

Advertisements

 

ويهدف النشاط الإيصالي التكاملي إلى تقديم خدمات التحصين، والتغذية، وصحة الطفل ، وخدمات الصحة الإنجابية، لعدد 29 ألفا و212 طفلا وطفلة تحت سن الخامسة من العمر في إطار خدمات الرعاية الأولية للأطفال والأمهات الحوامل.

 

وشدد مدير عام مكتب الصحة الدكتور عبدالعزيز الشدادي خلال التدشين على أهمية التزام مدراء فروع مكتب الصحة والمنسقين والفرق الميدانية في المديريات بالخطة المعدة للمرحلة الثانية، والوصول إلى المناطق والأماكن المحددة ومن ضمنها تجمعات النازحين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين المرحلة الثانية من النشاط الايصالي لعدد 29 ألف طفل وطفلة بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا