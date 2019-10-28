تدشين المرحلة الثانية من النشاط الايصالي لعدد 29 ألف طفل وطفلة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365

دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، اليوم، المرحلة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي يستمر لمدة خمسة أيام في جميع المديريات، بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

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ويهدف النشاط الإيصالي التكاملي إلى تقديم خدمات التحصين، والتغذية، وصحة الطفل ، وخدمات الصحة الإنجابية، لعدد 29 ألفا و212 طفلا وطفلة تحت سن الخامسة من العمر في إطار خدمات الرعاية الأولية للأطفال والأمهات الحوامل.

وشدد مدير عام مكتب الصحة الدكتور عبدالعزيز الشدادي خلال التدشين على أهمية التزام مدراء فروع مكتب الصحة والمنسقين والفرق الميدانية في المديريات بالخطة المعدة للمرحلة الثانية، والوصول إلى المناطق والأماكن المحددة ومن ضمنها تجمعات النازحين.