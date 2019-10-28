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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في واقعة غريبة .. لص في عدن يعيد سيارة قام بسرقتها ويعتذر لصاحبها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
الخليج 365
في واقعة غريبة، فاجئ لص أحد المواطنين بإعادة سيارته التي كان قد سرقها قبل عدة ايام .
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن سيارة المواطن صالح العنتري تعرض للسرقة قبل أيام من قبل أحد الأشخاص بحي كريتر، حيث تمكنت كاميرا مراقبة في المكان من تسجيل الواقعة .
ونشر مالك السيارة رقم هاتفه مصحوبا باعلان تضمن مكافاءة مالية الا انه فوجى باللص يتصل به ويخبره انه ترك له سيارته بالقرب من سوبر ماركت بندة مول طالبا المسامحة.
وتوجه العنتري الى المكان ليجد ان سيارته فعلا هناك ليقودها لاحقا الى منزله.
وهذه هي اول واقعة من نوعها يقدم فيها اللص اعتذارا ويعيد السيارة.
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