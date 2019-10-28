حضرموت تستعد لمواجهة آثار ومخاطر إعصار كيار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365

تواصل السلطة المحلية في محافظة حضرموت إستعداداتها وإجراءاتها الإحترازية العاجلة لتفادي أي آثار أو مخاطر محتملة لإعصار (كيار).



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وذكرت مصادر محلية بالمحافظة، ان وكيل أول المحافظة، الشيخ عمرو بن حبريش العليي سيعقد اليوم لقاءً مع القائمين على غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بديوان محافظة حضرموت للإطلاع على الحالة المدارية، ومتابعتهم لتحليل ورصد مسار واتجاه الإعصار، وإعداد النشرات التحذيرية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي .

وأضافت انه سيعقد لقاءات بالمختصين في المكاتب والأجهزة الخدمية والصحية المعنية بلجنة الطوارئ بالمحافظة بما في ذلك خفر السواحل والدفاع المدني.

وحث وكيل أو حضرموت الجميع على رفع درجة الاستعداد ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة لتفادي المخاطر المحتملة لإعصار (كيار) على المناطق الساحلية ومناطق حضرموت عامة التي يتوقع أن تتاثر من هذه الحالة المدارية ، وحشد الإمكانيات لأي احتمالات بما يحافظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.