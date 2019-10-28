الجوف.. الأجهزة الأمنية تبطل مفعول عبوة ناسفة زرعها مجهولون في الحزم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ الجوف

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، من إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعت بجانب أحد الطرقات في الحزم، عاصمة المحافظة.



وقال مصدر عسكري، إن الأجهزة الأمنية في مديرية الحزم بالمحافظة، تمكنت من كشف عبوة ناسفة قبل انفجارها وقامت بإبطال مفعولها.

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وأوضح المصدر، أن العبوة زرعت بجانب الطريق على شارع الريان، بالمحزام الشرقي، في مديرية الحزم.

ولم تتوفر تفاصيل أكثر حول الجهة التي تقف وراء زرعها والمستهدف بالعبوة.

يشار إلى أن المليشيا الحوثي زرعت آلاف الألغام في المحافظة التي تتقسم السيطرة عليها مع القوات الشرعية.