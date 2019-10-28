لقاء في عدن يناقش سبل التنسيق بين المجلس الإنتقالي والقنصلية الفلسطينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365

ناقش أمين عام هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، في مكتبه بالأمانة العامة، وفد القنصلية الفلسطينية بعدن، برئاسة الدكتور محمد رجب أبو رجب، سبل التنسيق بين الجانبين .



وقال أبو رجب أن هذا اللقاء هدفه التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والجنوبي، وما تمثله القضية الفلسطينية في وجدان شعب الجنوب وشعوب الأمة العربية والإسلامية.

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وناقش الأمين خلال اللقاء الذي حضره مستشار رئيس المجلس الانتقالي للشؤون الاقتصادية وكيل وزارة النفط والمعادن، الأستاذ عبدالسلام حميد، سُبل التعاون والتنسيق المشترك بين القنصلية الفلسطينية في عدن وبين المجلس الانتقالي في عدد من الجوانب والمجالات خاصة في النشاط التجاري والاستثماري والسياحي.

من جانبه أطلع وفد القنصلية الفلسطينية الأمين العام على النشاط للجاليات الفلسطينية في عدن خاصة في مجالات الاستثمارات السياحية والجوانب الفنية والثقافية. إلى ذلك لفت الأمين العام إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق والاستفادة من الخبرات، خاصة في المجالات السياحية والثقافية التي يتميز بها الشعب الفلسطيني.

وأكد الأمين العام على أن قيادة المجلس الانتقالي لن تدخر جهدا في تذليل كل الصعوبات والمعوقات وستدفع قدماً نحو تشجيع الاستثمار والسياحة الفلسطينية في عدن وباقي محافظة الجنوب، خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الجنوبي والفلسطيني.

حضر اللقاء الدكتور عبد القوي الصلح، رئيس الدائرة الاقتصادية في الأمانة العامة، ومحمد الجنيدي سكرتير الأمين العام.