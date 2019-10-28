ذمار.. الكشف عن معمل لتزوير الأدوية والمحاليل الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ ذمار

أعلن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة ذمار، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، الكشف عن معمل تزوير للأدوية والمحاليل الطبية، بمدينة ذمار بعد بلاغ أحد المواطنين.



وأكد مصدر في مكتب الصحة أن المعمل كان فيه آلات مخصصة لطباعة أسماء الأدوية لشركات معروفة، ويتم فيه أيضا تغيير تواريخ الانتهاء للأدوية المنتهية الصلاحية بالإضافة إلى مواد تستخدم في صناعة الأدوية.

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وأشار المصدر إلى أن المعمل تم التحرز عليه من قبل الأجهزة الأمنية وتم إحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة، للتحقيق.

وانتشرت خلال السنوات الماضية عملية تزوير الأدوية وبيعها في السوق المحلي، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المهربة، لكن اكتشاف معمل خاص بتزوير الأدوية يعد الأول في تاريخ المحافظة.