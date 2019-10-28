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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيان : الإمارات والسعودية تصدرتا وقادتا التحالف لحماية اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت صحيفة البيان في إفتتاحيتها اليوم الإثنين، أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تصدرتا وقادتا التحالف العربي في اليمن بهدف حمايته من مشروع خارجي يهدف إلى تخريبه وبث الفرقة بين أبنائه .
وأكدت أن الدولتين عملتا بكل حرص مع اليمنيين لترتيب بيتهم الداخلي في مواجهة انقلاب أسود نفذته ميليشيا الحوثي لأخذ اليمن بعيداً عن محيطه العربي .. مشيرة إلى أنه ولأهمية التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه، تبذل المملكة جهوداً خيّرة من أجل الوصول إلى اتفاق الرياض لتوحيد الصف اليمني، فاليمن عبر هذا الاتفاق سيدخل في مرحلة جديدة، ينبغي على الجميع إنجاحها، وذلك يكون بتغليب مصلحة اليمن واليمنيين والانتصار للحق من خلال الالتزام بتوحيد الأهداف.
وأضافت أن إعلان قيادة قوات التحالف العربي إعادة تموضع القوات في عدن لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية، يأتي كإجراء عملي في إطار جهود التحالف المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن، وبما يعزز الجهود الإغاثية، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب.
وتاعبت "وباعتبار أن أدوات التحالف السياسية مكملة لقدرته العسكرية، فإن الإمارات كانت وستبقى الداعم للمملكة العربية السعودية لما فيه مصلحة اليمن وتحقيق أهداف التحالف، وترى أن تموضع القوات في عدن وإعادة انتشارها محصلة جهود سعودية خيّرة ومُقدرة" .
وأكدت أن التطورات في الميدان اليمني، وتسلم الأشقاء في السعودية دفة قيادة قوات التحالف في عدن هو تطوّر إيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد للأولويات لما فيه مصلحة اليمن وشعبه، فما تحقق من إنجازات سوف يظل بأيدٍ أمينة، في ظل الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة الإماراتية ضمن جهود التحالف، فالإمارات تعمل مع أشقائها في المملكة لمستقبل أفضل لليمن وشعبه الشقيق.
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