هذا ما سيحدث بعد 3 أيام في المملكة ... الشعب السعودي يستفيق على دعوة هامة من الملك سلمان ( صورة وتفاصيل )

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعوة إلى جميع السعوديين في أنحاء المملكة.

ودعا الملك سلمان، لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس المقبل.

ونشرت وكالة "واس" بيانا من الديوان الملكي، جاء فيه "تأسيا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم".

وأضاف البيان "وعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو".

وأكمل البيان "ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".

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وأتم البيان "نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما ينزله رحمة لهم ومتاعا إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

"صلاة الاستسقاء" هي صلاة نافلة يصليها المسلمون طلبا لنزول المطر ليقطع الجفاف أو يقضي حاجة أخرى في نية المصلي، وهي ركعتان تصليان جماعة بإمام.

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