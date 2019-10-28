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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. مقاتلات التحالف تقصف تجمعات للمليشيا في نهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
قصفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس، تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صنعاء.
وقالت مصادر قبلية إن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف استهدفت بـأكثر من غارة تجمعات لمسلحي المليشيا في مديرية نهم شرقي صنعاء.
وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية.
ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية جراء القصف.
وتشهد المديرية، منذ العام 2016، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي وبين مليشيا الحوثي.
وتتقاسم قوات الجيش والمليشيا السيطرة على المديرية التي تبعد عن قلب صنعاء بنحو 40 كلم.
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