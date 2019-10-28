أمن الجوف يبطل مفعول عبوة ناسفة في حزم الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الجوف من إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعت بجانب أحد الطرقات في الحزم، عاصمة المحافظة.

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وقال مصدر عسكري، إن الأجهزة الأمنية في مديرية الحزم، تمكنت من كشف عبوة ناسفة قبل انفجارها.

وبيّن المصدر، أن العبوة زرعت بجانب الطريق على شارع الريان، بالمحزام الشرقي، في مديرية الحزم.