شكرا لبحثكم عن خبر عمرها 5 سنوات: شاب في البيضاء يغتصب طفلة من محافظة إب.. صورة ووثيقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية بأن طفلة تبلغ من العمر 5 اعوام اغتصبت من شاب في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وأوضح المصدر بأن الطفلة (ح.ع.س)تم إغتصابها من قبل المدعو (م.ي) وهوشاب راشد تم نقلها الى المستشفى على إثر الجريمة.

واكدت المصادر بأن الامن القى القبض على الجاني وإقراره بالجريمة وايداعه في سجن البحث الجنائي بالمحافظة.

يذكر ان الطفله (ح.ع.س) من محافظة إب وتسكن هي وعائلتها في محافظة البيضاء.

ولم تذكر اي تفاصيل أخرى عن الحادثة.

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